Pfefferspray in Kita versprüht 17 Kleinkinder durch Reizgas verletzt

Von red/afp 31. August 2017 - 13:59 Uhr

Die Kinder und Erzieherinnen erlitten durch das Gas Reizungen der Atemwege und der Augen. (Symbolbild). Foto: dpa

In Peine in Niedersachsen sind 17 Kinder und zwei Erzieherinnen durch Pfefferspray verletzt worden. Ein vierjähriger Junge hatte offenbar das Reizgas in die Einrichtung gebracht.

Peine - Ein vierjähriger Junge hat im niedersächsischen Peine Pfefferspray mit in den Kindergarten genommen und dort versprüht. Insgesamt 17 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und zwei Erzieherinnen erlitten durch das Gas Reizungen der Atemwege und der Augen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Spray aus der Tasche der Mutter

Der Junge hatte das Pfefferspray seiner Mutter wohl unbemerkt aus der Handtasche genommen und mit in den Kindergarten gebracht. Die Kinder und Erzieherinnen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Sie wurden alle nur leicht verletzt. Im Anschluss wurden die Kinder „den besorgten Erziehungsberechtigten übergeben“, wie es hieß.