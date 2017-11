Pfaffenhofen an der Ilm Geiselnahme in Jugendamt

Von red/dpa/AFP 06. November 2017 - 10:16 Uhr

Die Polizei versucht, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen. Foto: dpa

Im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm bedroht ein Mann die Mitarbeiter des Jugendamtes. Die Polizei ist vor Ort, ein Spezialeinsatzkommando auf dem Weg.

Pfaffenhofen an der Ilm - Im Jugendamt des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm gibt es eine Geiselnahme. Eine Angestellte wird seit Montagmorgen in der Behörde mit einer Waffe bedroht. Der Mann sei mindestens mit einem Messer bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich um das Jugendamt, das sich in der Nähe des Landratsamtes befindet, sei von der Polizei großräumig abgesperrt worden.

Mehr zum Thema

SEK ist vor Ort

Am Ort der Geiselnahme in Pfaffenhofen an der Ilm ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei eingetroffen. Eine 31 Jahre alte Sachbearbeiterin der zum Landratsamt gehörenden Behörde wird seit Montagmorgen in dem Jugendamt des Landkreises bedroht. Es werde versucht, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen. Einer Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zufolge handelt es sich bei dem Angreifer um einen 28 Jahre alten Mann. Zunächst war nicht bekannt, ob der Täter weitere Waffen bei sich hat.

Medienberichten zufolge soll ein Vater, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen wurde, eine Sachbearbeiterin bedrohen. Die Polizeisprecherin konnte den Sorgerechtsstreit nicht bestätigen.