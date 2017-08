Per SMS in den Tod getrieben Michelle Carter muss 15 Monate hinter Gitter

Von red/AFP 04. August 2017 - 12:22 Uhr

Michelle Carter kurz vor der Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Foto: AP

Ein US-Gericht hat Michelle Carter wegen ihrer treibenden Rolle beim Suizid ihres Freundes zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Staatsanwältin sah kalte Geltungssucht als Tatmotiv der jungen Frau.

New York - Ein US-Gericht hat eine junge Frau am Donnerstag zu einer Haftstrafe verurteilt, weil sie ihren Freund in den Suizid getrieben haben soll. Wegen ihrer Rolle beim Freitod des damals 18-jährigen Freunds muss die Angeklagte Michelle Carter für 15 Monate hinter Gitter, weitere 15 Monate Haft wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von mindestens sieben Jahren Haft gefordert. Sie hatte Carter vorgeworfen, ihren Freund in den Tod getrieben zu haben, um Mitleid und Aufmerksamkeit zu bekommen. In dem Verfahren, das in den USA großes Aufsehen erregte, wurden hunderte SMS-Nachrichten zwischen dem einstigen Paar ausgewertet. Darin bedrängte Carter ihren unter Depressionen leidenden Freund, seine Suizid-Gedanken in die Tat umzusetzen. Der junge Mann starb dann im Juli 2014 in seinem Auto an einer absichtlich herbeigeführten Abgasvergiftung. Michelle Carter war damals 17 Jahre alt.

Junge Frau zeige keinerlei Reue

Die Staatsanwältin hatte der jungen Frau eiskalte Geltungssucht vorgeworfen. Carter habe ihren Freund in einer „vorsätzlichen und gut geplanten Kampagne“ zum Freitod ermuntert. „Ihr Handeln hat Carter Roy das Leben gekostet. Sie hat sein Leben beendet, um ihr eigenes aufzuwerten“, hatte die Staatsanwältin gesagt. Zudem zeige die junge Frau keinerlei Reue.

Zum Abschluss des Verfahrens ergriff der Vater des toten jungen Manns das Wort. Er richtete schwere Anschuldigungen an Carter: „Wie konnte Michelle Carter nur so bösartig sein und meinen Sohn dazu drängen, sein Leben zu beenden? Wo blieb ihre Menschlichkeit?“ Die Verteidigung hatte in dem Verfahren argumentiert, Carter sei damals selbst depressiv gewesen, habe Antidepressiva eingenommen und unter Essstörungen gelitten. Anstelle einer Haftstrafe hatte die Verteidigung eine Bewährungsstrafe gefordert.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de