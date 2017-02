„Pepper“ reist 950 Kilometer Vermisste Katze aus Holland in Österreich gefunden

Von red/AP 14. Februar 2017 - 21:42 Uhr

Eine vermisste Katze ist 950 Kilometer von ihrem Zuhause gefunden worden (Symbolbild).Foto: dpa

Sechs Monate nachdem ihre Katze entlaufen war, freut sich eine Niederländerin, ihr Haustier wiederzusehen – in Österreich. Die Katze mit dem Namen Pepper war 950 Kilometer von ihrem Zuhause aufgetaucht

Wien - Reiseabenteuer auf vier Pfoten: Sechs Monate nachdem ihre Katze entlaufen war, freut sich eine Niederländerin, ihr Haustier wiederzusehen - in Österreich. Die Katze mit dem Namen Pepper sei rund 950 Kilometer von ihrem Zuhause in Aschbach-Markt aufgetaucht, berichtete der österreichische TV-Sender ORF am Dienstag. Zunächst habe man sie dort für eine Straßenkatze gehalten.

Mithilfe eine Chips konnte eine Tierärztin dann aber die Besitzerin in Holland ausfindig machen. Mit Fotos bestätigte die Frau, dass Pepper auch wirklich ihre Katze ist. Die Besitzerin plant nun eine Reise, um den haarigen Abenteurer abzuholen. Wie genau die Katze so weit weg kam, blieb zunächst ungeklärt. Es bestand die Möglichkeit, dass Pepper unbemerkt auf einem Lkw mitgefahren war.