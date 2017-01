Paulinenpflege Winnenden Großzügige Spende sorgt im Netz für Furore

Von hsw 23. Januar 2017 - 15:42 Uhr

265 000 Facebook-Nutzer haben bisher diesen Post gelesen.Foto: Facebook/Paulinenpflege

Eine soziale Einrichtung aus dem Rems-Murr-Kreis erlebt bei einem Ausflug etwas Unglaubliches. Der Facebook-Post darüber stößt auf riesige Aufmerksamkeit.

Rems-Murr-Kreis - Am Samstag sorgte die Winnender Paulinenpflege für gute Stimmung im Netz. Eine Gruppe der diakonischen Einrichtung aus Backnang schilderte dort nämlich, was ihr beim Ausflug zum Waiblinger Remspark widerfahren war. Die Geschichte liest sich fast wie aus einem Hollywood-Film:

Die 13 Menschen mit Behinderung und ihre drei Begleiter hatten in einem Einkaufszentrum gefrühstückt. An sich schon ein gelungener Start in den Tag. Doch es kam noch besser: Als sie in dem Eiscafé nach der Rechnung fragten, hieß es „Geht nicht!“ – denn die Rechnung war schon bezahlt.

Der oder die großzügige Spenderin hatte sich aber bereits entfernt, ohne sich zu erkennen zu geben – was die Gruppe schade fand.

Übers Wochenende 600 Follower mehr für die Paulinenpflege

Die Paulinenpflege verfasste deshalb eine Notiz samt einem Foto aus dem Eiscafé und stellte es auf ihre Facebookseite. Mit durchschlagendem Erfolg. „Die Klickzahlen gingen durch die Decke“, sagt Matthias Knödler, der die Seite betreut. Mehr als 5000 Likes kamen übers Wochenende zustande, und die Seite hat nun über 600 neue Follower. „Derzeit liegt die Reichweite des Beitrags bei 265.000 Personen. Insgesamt wurde der Beitrag 1287 Mal geteilt“, so Knödler. Nur einer hat sich noch nicht zu erkennen gegeben: der Spender.