Pattonville im Kreis Ludwigsburg Feuerwehr löscht Feldbrand

Von red/pho 08. August 2017 - 15:59 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim war mit 28 Mann vor Ort. Foto: dpa

Am Montagabend gerät ein dreitausend Quadratmeter großes Feld nahe Pattonville in Brand. 28 Einsatzkräfte löschen das Feuer, ehe Schlimmeres passiert.

Ludwigsburg - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag kurz nach 18 Uhr nördlich der Aldinger Straße in Ludwigsburg auf Höhe der Bushaltestelle „Pattonville-Nord“ ein etwa dreitausend Quadratmeter großes Feld in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, konnte den Acker löschen, wie die Polizei berichtet. Der Besitzer des Feldes pflügte das Gelände anschließend um, um sämtliche Brandnester zu beseitigen.