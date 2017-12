„Patrick Angus. Private Show“ Heute Eröffnung: Patrick Angus im Kunstmuseum Stuttgart

Von StN 01. Dezember 2017 - 11:15 Uhr

Nicht verpassen: An diesem Freitag wird die Ausstellung „Patrick Angus. Private Show“ im Kunstmuseum Stuttgart eröffnet. Einlass ist um 18.30 Uhr. Am Samstag gehen die Kunstereignisse weiter.





Stuttgart - Kunstmuseum Stuttgart Mit einiger Spannung erwartet, wird auf den drei Stockwerken des Kunstmuseum-Kubus am Schlossplatz an diesem Freitag um 19 Uhr die Ausstellung „Patrick Angus – Private Show“ eröffnet. „Angus“, heißt es in der Ankündigung, 1992 mit 38 Jahren früh gestorben,„war der malende Chronist des schwulen Nachtlebens im New York der 1980er Jahre.“ Und: „Dabei ging es ihm jedoch weniger um ein politisches Statement als vielmehr um die Darstellung menschlicher Grundbedürfnisse, Sehnsüchte und Ängste.“

Spektakuläres Ausstellungs-Finale

Versprochen werden darf schon jetzt ein spektakuläres Ausstellungsfinale im dritten Kubus-Geschoss. Zur Eröffnung sprechen Kulturbürgermei­ster Fabian Mayer, Kunstmuseum-Direktorin Ulrike Groos und Kunstmuseum-Kuratorin Anne Vieth.

Zurück in die 1980er Jahre

Nach der offiziellen Eröffnung ist vor der Party: Im Anschluss legt DJ Dimi Musik aus den 1980er Jahren auf, die für die Werke von Patrick Angus titel­gebend waren.