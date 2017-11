Passwortschutz aufgehoben Massive Sicherheitslücke bei Apple-Rechnern

Von red/dpa/jav 29. November 2017 - 10:42 Uhr

Apple-Rechner, die mit dem MacOS-System „High Sierra“ arbeiten, sind von der Sicherheitslücke betroffen. Foto: dpa

Mit nur wenigen Klicks kann der Passwortschutz bei Apple-Rechnern ausgehebelt werden. Dritte können so unbefugt Zugriff auf das Macbook oder den iMac bekommen. Es gibt eine Möglichkeit, die Lücke zu schließen.

Cupertino - Was sich Computer-Nutzer von einem passwortgeschützten System erhoffen? Offensichtlich Sicherheit. Die Sicherheit, dass niemand sonst auf die Daten und Programme des Rechners zugreifen kann, der nicht befugt ist. Als besonders sicher gelten Apple-Computer. Apple allerdings hat es nun mit einer großen Sicherheitslücke zu tun. Denn der Passwortschutz der Apple-Computer, die das Betriebssystem „High Sierra“ nutzen, kann einfach ausgehebelt werden.

Ein Computer-Experte wies den Konzern am Dienstag per Twitter darauf hin, dass sich jeder mit einem sogenannten Root-Account für Änderungen am System in die Computer einloggen könne. Dazu reiche es an Rechnern mit dem MacOS-System „High Sierra“ aus, den Benutzernamen „root“ zu wählen, kein Passwort einzugeben und mehrfach den Login-Knopf zu drücken.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?— Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) 28. November 2017

You can access it via System Preferences>Users & Groups>Click the lock to make changes. Then use "root" with no password. And try it for several times. Result is unbelievable! pic.twitter.com/m11qrEvECs— Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) 28. November 2017

Apple will den Fehler im Betriebssystem nun ausbessern. „Wir arbeiten an einem Software-Update, um das Problem anzugehen“, erklärte Apple dazu in einer Stellungnahme. In der Zwischenzeit empfahl der Konzern den Nutzern, ein Passwort für den Root-Account zu setzen. Über den Zugriff mit dem Nutzer Root kann man System-Einstellungen verändern – so könnte über ihn zum Beispiel eine schützende Firewall deaktiviert werden.

Ein Fehler dieser Art ist ein blaues Auge für Apple, denn der Konzern wirbt mit einem besonderen Augenmerk auf Datenschutz und Sicherheit auf seinen Geräten. Zunächst blieb unklar, wie es zu der Sicherheitslücke kommen konnte.