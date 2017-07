Passanten helfen Sicherheitsdienst Renitenter Dieb in der Wilhelm-Galerie

Von tim 12. Juli 2017 - 17:53 Uhr

Der Dieb hatte Parfum geklaut und wollte sich mit seinem Komplizen abhauen Foto: dpa

Sicherheitsdienst und Dieb sind im Gerangel verletzt worden. Mit Hilfe zweier Passanten ist es gelungen, den Täter der Polizei auszuliefern.

Ludwigsburg - Ein äußerst aggressiver Ladendieb hat am Montagabend den Sicherheitsdienst in der Wilhelm-Galerie in Ludwigsburg herausgefordert. Der 16-Jährige hatte in einer Drogerie Parfümflaschen im Wert von rund 270 Euro gestohlen, während ein gleichal­triger Komplize Schmiere stand. Nachdem er den Laden verlassen hatte, griffen die Mitarbeiter zu und hielten den Jugendlichen mitsamt der Beute fest. „Da sich der 16-Jährige vehement dagegen wehrte, eilten zwei Passanten hinzu und halfen dabei, die Flucht zu verhindern“, berichtet die Polizei, die den Dieb und seinen Komplizen schließlich festnahm und zum Revier brachte. Später wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht, weil er sich bei dem Gerangel leicht verletzt hatte. Auch die beiden Sicherheitsleute erlitten leichte Verletzungen.