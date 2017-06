Gauthier und VfB-Kapitän Gentner Und sie tanzten einen Thriller auf dem Marktplatz

Von Uli Meyer 30. Juni 2017 - 18:44 Uhr

So viel los war schon lange nicht mehr auf dem Marktplatz. Eric Gauthier und VfB-Kapitän Christian Gentner gaben die Vortänzer und ließen Michael Jackson wiederauferstehen.





Stuttgart - „Wir bringen den Marktplatz zum Leben“, rief Eric Gauthier ins Mikrofon. Und binnen weniger Minuten ließ der kanadische Tänzer und Moderator Taten folgen. War der große Platz vor dem Rathaus am Freitag bis kurz vor 16 Uhr noch fast menschenleer, wuchs die Zahl der Neugierigen und Interessierten vor der Bühne im Handumdrehen rasant an. Und nicht nur das: Gauthier animierte sein Publikum auch zum Mitmachen. Mehrere Hundert junge und alte Besucher gleichermaßen mutierten erst zu tanzenden Affen und ahmten dann Michael Jacksons „Thriller“ nach. Ein Bild für die Götter.

Es war der schwungvolle Auftakt zum dreistündigen Unterhaltungsprogramm „Colours In The City“, mit dem auf das kommende Woche beginnende Internationale Tanzfestival (6. bis 23. Juli) eingestimmt wurde. „Stuttgart wird sich mit dem Colours Dance Festival in eine einzige große Tanzbühne verwandeln“, freut sich Kulturbürgermeister Fabian Mayer und sieht die Stadt bestens darauf vorbereitet: „Stuttgart hat alles, was man dafür benötigt: Sponsoren, das passende Wetter und ein begeisterungsfähiges Publikum. Schön, dass Sie heute schon so toll mitmachen.“ Solch eine Veranstaltung passt in den Augen Mayers zum Vorhaben der Stadt, verstärkt Kultur im öffentlichen Raum anzubieten. „Wir wollen das fördern und in der Zukunft ausbauen“, sagte der Kulturbürgermeister und sieht in Festival-Initiator Gauthier ein starkes Zugpferd: „Eric, du tust Stuttgart gut!“

Der so Gelobte hielt zusammen mit seinem Tänzerteam sein Publikum bei Laune und in Bewegung. Teil des Bühnenprogramms war auch Christian Gentner. Der VfB-Kapitän legte zusammen mit dem als Schiedsrichter verkleideten Eric Gauthier eine wunderbar komödiantische Fußballnummer in Zeitlupentempo hin.

Danach wurde der Marktplatz zum großen Workshop für Zumba, Hip-Hop, Salsa umfunktioniert. Der Pompon-Tanz mit vielen Puscheln setzte den farbenfrohen Schlusspunkt. Der Marktplatz lebte und bebte.