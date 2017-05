Party auf dem Cannstatter Wasen So läuft der Aufbau für das VfB-Public-Viewing

Von mrz 19. Mai 2017 - 17:17 Uhr

Auf dem Cannstatter Wasen läuft der Aufbau für das große Public Viewing des VfB Stuttgart. Wir haben uns mit der Kamera umgesehen.





Stuttgart - Der Regen hüllte den Cannstatter Wasen am Freitag in ein tristes Grau. Schon am Sonntag soll hier aber die bunte Aufstiegsparty des VfB Stuttgart steigen. Beim Public Viewing können von 12 Uhr an etwa 60.000 Fans mitfiebern, Fußball schauen und hinterher, bei erfolgreichem Ausgang, der Mannschaft zujubeln.

Wir haben uns zwei Tage vor der großen Party mit der Kamera auf dem Cannstatter Wasen umgesehen und Eindrücke vom Aufbau der Leinwände, der Gastro-Zelte und der Bühne eingefangen.