Parksituation in Ludwigsburg Parken im Walcker-Park

Von Verena Mayer 12. Oktober 2017 - 11:05 Uhr

Hier ist meistens schon alles belegt, wenn Veranstlatungen im Forum sind. Foto: factum/Granville

Der Oberbürgermeister Werner Spec bringt neue Stellflächen in der Unteren Stadt ins Gespräch. Die 500 Parkplätze der Bärenwiese reichen nicht mehr.

Ludwigsburg - Die Ludwigsburger Stadträte mahnen eine bessere Parksituationfür Besucher des Schlosses sowie des Forums am Schlosspark an. Das Bild sei immer das gleiche: Finde im Forum ein Konzert, eine Messe oder ein Kongress statt, ist die Bärenwiesedicht. Die Besucher des Blühenden Barocks oder des Schlosses, die zu einem Festival, einer Kürbisausstellung oder einer Besichtigung strömen, schieben sich in ihren Autos durch die Stadt, in der Hoffnung, einen Platz für ihr Fahrzeug zu finden. Oder es ist andersrum: Die 500 Parkplätze auf der Bärenwiese sind von Blüba-Besuchern belegt, und die Forum-Gäste müssen gucken, wo sie bleiben.

Die Zahl der Parkplätze soll erhalten bleiben

Am Rande der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses hat der Oberbürgermeister Werner Spec eine „Park-Infrastruktur“ im sogenannten Walcker-Park in der Unteren Stadt ins Gespräch gebracht. Details nannte er keine. Nur so viel erklärte er auf Nachfrage: Bei der Verwandlung der fraglichen Fläche in einen urbanen Park soll die Zahl der Parkplätze erhalten bleiben. Wie genau dies bewerkstelligt werden könnte, soll ein Wettbewerb zeigen. Womöglich könnte man sogar Mittel der Städtebauförderung nutzen, um den Parkdruck zu lindern.

Vor einem Jahr hatten die SPD und die FDP im Gemeinderat unabhängig voneinander den Bau einer Tiefgarage unter der Bärenwiese beantragt. Die Freien Wähler wiederum würden – aus Kostengründen – ein oberirdisches Parkhaus an dieser Stelle bevorzugen. Diskutiert wurde über diese Anträge allerdings noch nicht.

Die vage Idee der „Park-Infrastruktur“ überraschte die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses – bis jetzt nicht negativ. „Wichtig ist, dass sich etwas tut und die Verwaltung Vorschläge macht“, sagte Klaus Herrmann (CDU) am Tag nach der Sitzung.