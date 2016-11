Parkplatz-Streit in China Daimler-Manager in China unter Druck

Von Finn Mayer-Kuckuk 21. November 2016 - 15:40 Uhr

Der in Peking eskalierte Streit des Managers Rainer G. hat heftige Reaktionen in den sozialen Netzwerken ausgelöst.Foto: dpa

Eine Daimler-Führungskraft soll in Peking einen Nachbarn rassistisch beschimpft und Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben. Der Vorfall schlägt in chinesischen sozialen Medien hohe Wellen.

Peking - In Chinas sozialen Netzwerken ist ein Sturm der Entrüstung über angebliche Äußerungen eines Daimler-Managers entbrannt. Rainer G., der Chef einer Vertriebsgesellschaft für importierte Daimler-Lastwagen und -Busse in China, soll am Sonntag einen Nachbarn rassistisch beschimpft und mit Pfefferspray attackiert haben. Der Zwischenfall hatte als Parkplatzstreit angefangen und war dann schnell eskaliert.

Aus Sicht des Daimler-Konzerns handelt es sich um einen rein persönlichen Nachbarschaftsdisput ohne weitreichendere Bedeutung. Die Polizei des Pekinger Bezirks Shunyi hatte den Daimler-Manager nach der Auseinandersetzung wegen des Verdachts auf Körperverletzung umfangreich befragt. Sicherheitsleute schirmten das Haus der Familie des Daimler-Managers am Montag vor Journalisten ab. Die Zeitung „Beijing Times“ berichtete unter Berufung auf die örtliche Polizei von dem Vorfall.

Dem Nachbarn den Parkplatz weggenommen

Die Szene hat sich vor dem Gemeinschaftszentrum des Wohnparks abgespielt, in dem das Haus der Familie G. liegt. Eine Nachbarin namens Kang Zuoru berichtet online, der Manager habe einem chinesischen Nachbarn den Parkplatz weggenommen. Der habe sich darüber beklagt, woraufhin der Manager auf Englisch gerufen haben soll: „Ich bin jetzt schon ein Jahr in China, und ich weiß jetzt: Ihr Chinesen seid allesamt Schweine!“ („All you Chinese are bastards!“) Daraufhin mischten sich Passanten entrüstet ein. Im Laufe der weiteren Auseinandersetzung habe der Manager das Pfefferspray eingesetzt. Der Nachbar landete im Krankenhaus, wo er nicht für eine Stellungnahme erreichbar war.

Der Daimler-Konzern drückte sein Bedauern für den Zwischenfall aus. „Die Ermittlungen laufen noch, und wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden“, teilte der Fahrzeughersteller am Montag mit. „Der Inhalt der Auseinandersetzung spiegelt in keiner Weise die Ansichten des Unternehmens wider.“ Daimler stehe gerade im Ausland für Respekt und Toleranz. Das Unternehmen werde den Ausgang der Untersuchung abwarten und dann „entsprechende Maßnahmen ergreifen“, hieß es von Seiten des Autobauers.

Es gibt überall zu viele Autos und nirgendwo genug Parkplätze

Autofahren ist in Peking mit viel Stress verbunden – es gibt überall zu viele Autos und nirgendwo genug Parkplätze. Es kommt daher häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Fahrern. Zuweilen geht es dabei am Straßenrand hoch her. Deutsche, die in China leben, empfinden das regellose Durcheinander und die häufigen Rangeleien als besonders anstrengend. Fast jeder, der hier wohnt, macht Phasen intensiver Unzufriedenheit mit dem Verkehrschaos durch.

Unabhängig vom faktischen Hintergrund der Begebenheit entwickelt der Vorfall im Netz rasch ein Eigenleben. Die Kunde von rassistisch klingenden Äußerungen eines ausländischen Firmenvertreters verbreite sich in Chinas sozialen Netzwerken sehr schnell. Bis Montagabend verzeichnete der ursprüngliche Mikroblog-Eintrag der Nachbarin sechs Millionen Abrufe. Mikroblogs haben in China die Bedeutung, die Facebook und Twitter in anderen Ländern einnehmen. Nachdem das Online-Portal ­Sohu.com, die Zeitschrift „Caijing“ und die Zeitung „Global Times“ den Fall aufgegriffen hatten, mehrten sich die aufgebrachten Online-Reaktionen.

Internetnutzer reagieren heftig

Ein Fan der Marke mit Nutzernamen „Mercedes-Gentleman“ schrieb als Blog-Kommentar: „Mercedes sollte klar sein, dass nur die Beliebtheit beim chinesischen Kunden den Erfolg möglich gemacht hat, 2016 mehr Autos zu verkaufen als BMW und Audi.“ Ein anderer Internetnutzer schrieb unter dem Spitznamen „Yiqu Junwang“: „Kein Wunder, dass Mercedes-Händler als arrogant gelten. Der Fisch stinkt vom Kopf her.“ Ein anderer Netznutzer weist auf die rassistischen Untertöne hin und fragt: „Wenn er Muslime so genannt hätte, würde Daimler den Vorfall dann auch so herunterspielen?“

Rainer G.s Firma, Daimler Trucks and Buses China, führt Nutzfahrzeuge aus dem Premiumsegment nach China ein und verkauft sie vor Ort. China ist der größte Automarkt der Welt. Daimler setzt dort große Hoffnung auf weiteres starkes Wachstum und hat zuletzt mit hohem finanziellem Aufwand am Aufbau eines positiven Images gearbeitet. Die Chinesen reagieren sehr empfindlich auf eine angebliche oder reale Zurücksetzung der eigenen Nation. Führungskräfte gelten in der staatlich geprägten chinesischen Wirtschaft stets auch als offizielle Repräsentanten des Konzerns und ihres Herkunftslandes.