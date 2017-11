Parkplatz in Fellbach Unfallfahrer aufgefunden, Unfallstelle unbekannt

Von red 08. November 2017 - 11:02 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben (Symbolbild). Foto: dpa

Ein unfallbeschädigter Mercedes fällt der Polizei am Dienstagabend auf einem Parkplatz in Fellbach auf. Der betrunkene Fahrer sitzt schlafend hinter dem Steuer.

Rems-Murr-Kreis - Da staunte die Polizei am Dienstagabend nicht schlecht: Auf einem Parkplatz in der Weimerstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) haben Polizeibeamte gegen 20.40 Uhr einen Mercedes gefunden der, beschädigt war. Im Fahrzeug war der alkoholisierte Autofahrer am Steuer eingeschlafen.

Weil sich der 41-Jährige nicht zum Vorfall mit dem Auto äußerte, sucht nun die Polizei die dazugehörige Unfallstelle. Dem Autofahrer wurde vorläufig der Führerschein entzogen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die Hinweise auf eine mögliche Unfallstelle geben können oder den Autofahrer gesehen haben, wie er im Wagen unterwegs war, sollen sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 melden.