Parkplätze in den Stadtbezirken Neue Regeln für das Parken in Stuttgart

Von Konstantin Schwarz 04. Juli 2017 - 18:01 Uhr

Das Parkraummanagement in Stuttgart wird nach und nach auf immer mehr Stadtteile ausgedehnt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das im Stuttgarter Westen erstmals eingeführte Parkraummanagement mit Ausweisen für die Anwohner wird von November an in weiteren Bezirken eingeführt.

Stuttgart - Nach den Anfängen des neuen Parkraummanagements im Stuttgarter Westen dehnt die Stadt die neuen Regeln vom 1. November an auf Teile der Bezirke Nord, Süd und Bad Cannstatt aus. Für die Bewohner des Nordens und Südens gibt es an diesem Mittwoch, 5. Juli, um 18 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, eine Infoveranstaltung. In Bad Cannstatt findet sie am Montag, 10. Juli, um 18 Uhr im Großen Kursaal, Königsplatz 1, statt. Mit der Ausweitung wird es in den Bezirken vier gebührenpflichtige Bewohnerparkgebiete geben, je eins im Norden und Süden und zwei in Bad Cannstatt.

Beim neuen Parkraummanagement stehen alle Parkplätze allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung. Die Bewohner zahlen einmalig pro Jahr 30,70 Euro für den Ausweis, Besucher der Zone müssen einen Parkschein lösen. Gewerbetreibende im Gebiet können eine Genehmigung (120 Euro im Jahr) beantragen. Besucher müssen Parktickets in den Zonen von Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr ziehen. Auf Kurzzeitparkplätzen (orangefarbenes P) können Bewohner und Besucher maximal zwei, auf Langzeitparkplätzen (blaues P) Besucher mit dem Tagesticket 14 Stunden und Anwohner unbegrenzt ihren Wagen abstellen. Die Ausweise können ab dem 1. August online (www.stuttgart.de/parkraummanagement) und in den Bürgerbüros beantragt werden.