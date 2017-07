Parkhäuser und Tiefgaragen Stuttgarts beste Parkmöglichkeiten

Von red 12. Juli 2017 - 10:25 Uhr

Klicken Sie sich durch die besten Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze in der Stuttgarter City. Foto: dpa

Wer sich zu bestimmten Tageszeiten in der Stuttgarter Innenstadt auf Parkplatzsuche begibt, kennt das Problem - Freie Parkplätze sind absolute Mangelware. Als Alternative bieten sich Parkhäuser oder Tiefgaragen an.

Stuttgart - Die Parkplatzsuche gestaltet sich in der Autostadt Stuttgart generell schwierig. Einen freien Parkplatz in der Innenstadt zu erhaschen, ist zu manchen Tageszeiten fast ein Ding der Unmöglichkeit. Kurz gesagt: freie und vor allem zentrale Parkplätze in Stuttgart sind Mangelware.

Der einzige Ausweg aus dem Parkplatzdilemma ist meist der Weg ins Parkhaus oder in die Tiefgarage. Trotz dieser angebotenen Ausweichmöglichkeiten ist Parkhaus ist nicht gleich Parkhaus und Tiefgarage nicht gleich Tiefgarage. Manche sind steiler, dunkler - und vor allem teurer als andere.

Hier finden Sie unsere Partktipps für die Stuttgarter Innenstadt - Eine Vorstellung der besten Parkplätze, Tiefgaragen und Parkhäuser in Stuttgart.

Parkgarage Neckartor, Hauffstraße 5

Für jede angefangene 1/2 Stunde zahlt man hier 1 Euro, der Tageshöchstsatz beträgt 12 Euro. Insgesamt stehen 139 Stellplätze zur Verfügung. Nachteil: Man muss schon ein gutes Stück durch den Schlossgarten laufen, um beispielsweise auf die Königstraße zu kommen. Außerdem hat die Tiefgarage nur montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr geöfnet - außer an Feiertagen.