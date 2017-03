Parken in Ditzingen Der Platz für das Auto muss bezahlt werden

Von Franziska Kleiner 12. März 2017 - 08:00 Uhr

Die Park-and-Ride-Plätze sind Montag bis Samstag zwischen 18 und 5 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen kostenlos.Foto: factum/Granville

Wann kostet das Parken am Bahnhof? Vor allem aber: Wie soll die Gebühr entrichtet werden?

Ditzingen - Wie viel, vor allem aber wann muss der Autofahrer bezahlen, wenn er sein Auto auf einem der Park- and-Ride-Plätze in Ditzingen abstellen will? Lange hat der Gemeinderat darüber diskutiert. Am Dienstag hat er nun beschlossen, dass für das Parken auf den P&R-Stellplätzen zwischen Montag, 5 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, zu bezahlen ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Montag bis Samstag zwischen 18 Uhr und 5 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ist das Parken kostenlos. Diese Entscheidung fiel einstimmig. Bei den Gegenstimmen der beiden Freien Wähler Manfred Grossmann und Horst Kirschner beschloss der Gemeinderat außerdem, die P&R-Flächen am Bahnhof erst dann zu bewirtschaften, wenn der Parkscheinautomat auf der Südseite des Bahnhofs aufgestellt ist.

Teil eines Gesamtkonzepts der Region

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte der Verwaltung mit knapper Entscheidung – bei sieben Ja- und fünf Gegenstimmen sowie einer Enthaltung – nur einen Prüfauftrag zur Aussetzung der Bewirtschaftung erteilen können. Bis zum Gemeinderat hatte die Verwaltung dann Kontakt mit dem Anbieter des Handyparkens aufgenommen. Der Fachausschuss hatte darauf geachtet, dass auf den Parkplätzen nicht nur mittels Handy geparkt werden soll. Vielmehr legte er Wert darauf, dass der Autofahrer eine Alternative haben muss, seine Parkgebühren zu bezahlen.

Die Stadt ist Teil eines großräumigen Gesamtkonzepts des Regionalverbandes. Darauf hatte der Oberbürgermeister Michael Makurath in den vergangenen Monaten hingewiesen. Denn die Pläne der Region könnten die Interessen der Stadt im Kreis Ludwigsburg zumindest tangieren, wenn das regionale Park-and-Ride-Konzept tatsächlich vollständig umgesetzt ist. Makurath warb deshalb im vergangenen Herbst dafür, den kommunalen Einfluss nicht aufzugeben, wenn der für den regionalen Verkehr bedeutsame Park- and Ride-Parkplatz Ditzingen tatsächlich in das Verkehrskonzept eingebunden würde.

Weitere Pläne für die Schuckerstraße

Die mehr als 100 Park-and-Ride-Anlagen in der Region Stuttgart sind in Bezug auf Eigentümer, Betreiber und Tarife unterschiedlich strukturiert. Das Ziel ist grundsätzlich eine Vereinheitlichung der Angebote. Die ersten Überlegungen dazu stammen aus dem Jahr 2014.

Derweil planen die Ditzinger frei von regionalen Überlegungen am Bahnhof weiter. Der Bahnhof liegt im Sanierungsgebiet und schließt an das Gewerbegebiet Süd an. Der Rat hat Arbeiten für die Gestaltung der Schuckertstraße vergeben. Die Umgestaltung des ehemaligen Wackerareals und die Stellplätze kosten knapp 200 000 Euro.