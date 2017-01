Paris Festnahmen nach Raubüberfall auf Kim Kardashian

Von red/dpa 09. Januar 2017 - 09:57 Uhr

Die französische Polizei hat nach dem Raubüberfall auf US-Star Kim Kardashian 16 Verdächtige festgenommen.Foto: AP

Die französische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf US-Star Kim Kardashian 16 Verdächtige festgenommen. Bei dem Überfall im Oktober wurde die Frau von Rapper Kanye West gefesselt und bedroht.

Paris - Die Festnahmen in Paris im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf Kim Kardashian meldete die Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf Polizeiquellen. Der 35-jährige US-Medienstar war Anfang Oktober in einer Pariser Luxusresidenz von maskierten Räubern überfallen worden.

Bei Durchsuchungen in der Region Paris und im Süden des Landes am Montagmorgen seien auch Geld und Dokumente sichergestellt worden. Die Operation wurde von der Polizei-Spezialeinheit BRB geleitet, die unter anderem für Ermittlungen bei bewaffneten Raubüberfällen zuständig ist. Ihr gingen Ermittlungen voraus, bei denen DNA-Spuren vom Tatort ausgewertet wurden. Eine davon habe zu einem Verdächtigen geführt, der bereits wegen Raubes polizeibekannt sei, zitierte AFP Ermittlerkreise.

Gefesselt und bedroht

Bei dem Überfall wurde die Frau von Rapper Kanye West gefesselt und bedroht. Die Täter erbeuteten dabei Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro. Einige von ihnen flüchteten auf Fahrrädern. Es war der größte Schmuckraub in Frankreich seit mehr als 20 Jahren, wie französische Medien berichteten.