Paralympics-Gold „Niko ist ein Aushängeschild für Welzheim“

Von Ewald Walker 09. September 2016 - 11:34 Uhr

Niko Kappel hat das erste Paralympics-Gold für Deutschland gewonnen. Wir haben beim Bürgermeister seiner Heimat Welzheim, wo Kappel auch Gemeinderat war, nachgefragt.

Welzheim - Nachgefragt bei Bürgermeister Thomas Bernlöhr aus Welzheim zum Sieg von Kugelstoßer Niko Kappel bei den Paralympics in Rio de Janeiro.

Herr Bernlöhr, was haben Sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemacht?

Wir saßen ab 23.30 Uhr vor dem Fernseher und am Handy und haben alle Möglichkeiten ausgenutzt, um am großartigen Erfolg unseres Welzheimers Niko Kappel bei den Paralympics in Rio dabei zu sein. Es ist schon etwas Besonderes, einen Menschen, den man kennt, so miterleben zu können.