Panne bei American Airlines Tausende Flüge von Annullierung bedroht

Von red/dpa 30. November 2017 - 08:34 Uhr

Bei American Airlines sucht man händeringend nach Piloten, die über die Feiertage arbeiten. (Symbolfoto) Foto: epa

Bei American Airlines sind Tausende Flüge von Annullierung bedroht. Der Grund: Durch einen Computerfehler haben Tausende Piloten über die Weihnachtsfeiertage versehentlich frei bekommen.

Washington - Die Fluggesellschaft American Airlines (AA) hat wegen eines Computerfehlers aus Versehen viel zu vielen Piloten in der Weihnachtszeit frei gegeben. In der Konsequenz seien Tausende Flüge von Annullierung bedroht, erklärte die AA-Pilotengewerkschaft. Demnach habe die Fluglinie „bedeutende Löcher“ in der Planung eingestanden, es gehe um 15 000 Flüge zwischen dem 17. und 31. Dezember, schrieb die „Dallas Morning News“.

AA erklärte auf Twitter, man wisse, wie wichtig Reisen in der Weihnachtszeit seien, und werde sich bemühen, die Ausfälle so gering wie möglich zu halten.

We are working diligently to address the issue and expect to avoid cancellations this holiday season.— American Airlines (@AmericanAir) 30. November 2017

Berichten zufolge bietet AA Piloten 150 Prozent ihrer Bezüge an, wenn sie Flüge übernehmen, die auszufallen drohen.