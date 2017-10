Panik auf Air-Asia-Flug Passagiere denken, sie müssten sterben

Von red/dpa 16. Oktober 2017 - 10:39 Uhr

Die Air-Asia-Maschine flog schließlich nach Perth zurück. Foto: AP/Channel 9

25 Minuten nach dem Start im australischen Perth verliert eine Machine der Air Asia plötzlich mehr als 6000 Meter an Höhe. Besatzungsmitglieder reagieren panische – Fluggäste haben Todesangst.

Perth - Die malaysische Fluggesellschaft Air Asia steht nach einem Vorfall auf einem Flug von Australien nach Indonesien in der Kritik. Medienberichten zufolge verlor die Maschine am Sonntag 25 Minuten nach Abflug in Perth plötzlich mehr als 6000 Meter an Höhe. Einige Passagiere berichteten, Besatzungsmitglieder hätten panisch geschrien, geweint und damit Panik auslöste.

Die 145 Fluggäste seien hysterisch dazu aufgefordert worden, die Absturzposition einzunehmen und die Sauerstoffmasken anzulegen. Die meisten Anweisungen seien nicht auf Englisch erfolgt - einige Fluggäste seien deshalb davon ausgegangen, sterben zu müssen.

Der Pilot flog wegen des schnellen Absinkens nach Perth zurück. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich bei seinen Passagieren für den Vorfall und kündigte eine Untersuchung an. Erst vor einer Woche musste ein Flugzeug von Air Asia wegen eines Motorschadens in Perth notlanden.