Pärchen stellt Mann Falle Internet-Date endet blutig

Von red/dpa 07. Oktober 2016 - 15:19 Uhr

Ein 48-Jähriger ist Opfer von einem Pärchen geworden, die er im Internet kennengelernt hatte. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen mittlerweile fest. (Symbolbild)Foto: dpa-Zentralbild

Ein Mann hat sich in Freiburg mit einem Pärchen getroffen, dass er im Internet kennengelernt hatte. Das Treffen entpuppte sich als Falle, das Opfer wurde niedergeschlagen und ausgeraubt.

Freiburg - Ein 48 Jahre alter Mann ist in Freiburg beim ersten Treffen mit Internet-Bekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der Mann hatte ein junges Paar im Netz kennengelernt und sich mit ihm in einem Wald verabredet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Treffen endete blutig: Der Mann wurde niedergeschlagen und ausgeraubt, die Diebe klauten Wertgegenstände und sein Auto. Spaziergänger fanden den Mann mit schweren Kopfverletzungen.

Die Polizei nahm drei Tage nach der Tat zwei 18 und 22 Jahre alte Tatverdächtige fest, zudem fanden sie das geklaute Auto. Die Polizei sucht nun mögliche weitere Opfer des im Internet aktiven Paars.