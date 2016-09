Owen Whisky-Walk auf gutem Weg

Von Lukas Jenkner 10. September 2016 - 06:00 Uhr

In Owen wird in drei Brennereien Whisky produziert.Foto: Horst Rudel

Der 2012 gestartete Whisky-Walk in Owen entwickelt sich gut, sagen die Veranstalter. Zum Ende des vierten Jahres haben sie das Angebot erweitert.

Owen/Teck - Die Veranstalter des Whisky-Walks in Owen sind mit dem bisherigen Erfolg ihres Angebots mehr als zufrieden. Zum Start habe man mit vier bis sechs Terminen im Jahr gerechnet, tatsächlich seien es bereits im ersten Jahr mehr als 20 gewesen, sagt Hans-Peter Schwarz. Er führt in Tübingen neben einem Laden für schwäbische Slow-Food-Produkte eine Marketing-Agentur und hat gemeinsam mit den Owener Brennern Thomas Dannenmann, Immanuel Gruel und Thomas Rabel die Tour auf die Beine gestellt.

Seit September 2012 können Besucher eine Tour durch drei Brennereien in Owen buchen, in denen schwäbischer Whisky produziert wird. Die Tour beginnt am Bahnhof und führt über fünf bis sechs Stunden bis in die Berghöfe außerhalb der Gemeinde. In dieser Zeit werden neun bis zehn Whiskys verkostet. Geführt werden die Besucher von der Edelbrand-Sommelière Angelika Weis.

Mehr als 1800 Menschen haben den Whisky-Walk bisher mitgemacht, mit den bis zum Jahresende gebuchten sechs Terminen sollen es jedenfalls mehr als 2000 sein, sagt Schwarz. Die Besucher reisten nicht nur aus der Region an, sondern aus ganz Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich. Auch aus den Niederlanden seien bereits Anmeldungen eingegangen.

Im vierten Jahr seines Bestehens ist der Whisky-Walk, der sonst samstags stattfindet, um den so genannten Dämmerungswalk erweitert worden, der freitags am späten Nachmittag beginnt bis in die Nacht dauert. Premiere gefeiert hat zwischenzeitlich auch der Whiskywalker, eine Mischung aus drei verschiedenen Whiskys der beteiligten Brennern, die exklusiv auf der Tour erhältlich ist und mit nur 100 Flaschen je Charge aufgelegt wird.

Mehr zum Whisky Walk ist zu erfahren unter www.whisky-walk.de.