Owen an der Teck Einbrecher landet im Müllraum

Von red 21. Oktober 2016 - 13:52 Uhr

Wenig Glück hatte ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Owen an der Teck.Foto: dpa/Symbolbild

Das hatte er sich bestimmt anders gedacht: Ein Unbekannter will in Owen an der Teck in eine Gaststätte einbrechen – landet aber nur im Müllraum.

Owen an der Teck - In der Nacht zum Donnerstag ist ein Unbekannter in den Müllraum einer Gaststätte in Owen an der Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei meldet, gelang es dem Täter nur mit Mühe und erheblichem Kraftaufwand, einen Nebeneingang des Lokals in der Kirchheimer Straße aufzustemmen. Als er die Tür dann endlich überwunden hatte, stellte er schnell fest, dass er einzig einen abgeschlossenen Müllsammelraum erstürmt hatte. An den zahlreichen Müllsäcken, Kartonagen und leeren Konserven zeigte er wenig bis gar kein Interesse. Unerkannt zog der Einbrecher von dannen.