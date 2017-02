Outlet-City in Metzingen Einkaufszentrum geräumt

Von red/dpa 07. Februar 2017 - 17:32 Uhr

Die Shopping-Mall in der Metzinger Outletcity musste am Dienstagmittag wegen eines Brandes geräumt werden (Symbolbild).Foto: dpa

Aufregung in Metzingen: Die Shopping-Mall in der Outlet-City musste geräumt werden. Die Hintergründe.

Metzingen - Ein Einkaufskomplex in Metzingen (Kreis Reutlingen) ist am Dienstag wegen eines Feuers in der darunterliegenden Tiefgarage geräumt worden. In einem Müllraum in der Garage war Plastik in einer Tonne in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Weil nach Angaben eines Polizeisprechers beißender Rauch in den Ladenbereich eindrang, wurden Angestellte und Besucher des Einkaufszentrums durch Sicherheitspersonal ins Freie gebracht.

Mehr als zwei Stunden lang blieb der Komplex gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei bislang ungeklärt.