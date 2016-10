Ottmarsheim Sechs Verletzte nach Frontalcrash

Von kwa 03. Oktober 2016 - 17:39 Uhr

Bei einem schweren Unfall bei Ottmarsheim im Kreis Ludwigsburg sind am Montag sechs Menschen verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind.





6 Bilder ansehen

Besigheim - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden des Landkreises Ludwigsburg sind an diesem Montag sechs Menschen verletzt worden,darunter eine 73 Jahre alte Frau schwer.

Mehr zum Thema

Ein 38-Jähriger war laut der Polizei gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes vom Besigheimer Ortsteil Ottmarsheim in Richtung Kirchheim gefahren. In einer leichten Kurve kurz vor der Abzweigung nach Gemmrigheim geriet der Daimler des 38-Jährigen aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Wagen prallte auf einen Mitsubishi, der von einem 65-Jährigen gesteuert wurde. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte in einen dahinter fahrenden Opel.

In allen drei Autos erlitten sechs Personen Verletzungen; darunter war auch ein vierjähriges Kind. Der Unfall löste einen Großeinsatz des Rettungsdienstes aus; auch ein Hubschrauber mit Notarzt wurde zur Unfallstelle beordert. Die Landstraße war bis 17.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 60.000 Euro.