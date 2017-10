Ottfried Fischer Erneute Sorge um den Schauspieler

Von (hom/spot) 13. Oktober 2017 - 19:45 Uhr

Ottfried Fischer ist offenbar gesundheitlich angeschlagen Foto: imago/Future Image

Für Oktober hatte Ottfried Fischer drei Auftritte geplant, doch alle musste er nun absagen. Was steckt dahinter?

Wie ist es um den Gesundheitszustand von Ottfried Fischer (63) bestellt? Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, musste der Schauspieler ("Der Bulle von Tölz") drei für Oktober geplante Auftritte absagen. Die Veranstalter bestätigten dem Blatt, dass Fischer aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sei aufzutreten. Der 63-Jährige selbst wollte sich dazu nicht äußern.

Fischer leidet schon seit mehreren Jahren an der Nervenkrankheit Parkinson. Im vergangenen März hatte er dann mit einer Blutvergiftung zu kämpfen. Zeitweise bestand sogar Lebensgefahr. In einem Statement - noch aus dem Krankenbett - sagte Fischer damals: "Ich dachte: Jetzt geht's zu Ende." Doch von der Vergiftung konnte sich Fischer wieder gut erholen. Ende September konnte er sogar im Rollstuhl an einer Preisverleihung teilnehmen. Doch nun gibt es erneute Sorge um den beliebten Schauspieler und Kabarettisten, der aktuell seinen Umzug von München nach Passau plant, in das Haus seiner Großeltern.

