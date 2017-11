Ostfildern Tonnenschwerer Baukran kippt auf Firmendach

04. November 2017 - 16:08 Uhr

Ein Baukran ist am Samstag in Ostfildern auf ein Dach gekracht. Der Kran kippte offenbar beim Beladen um.





Ostfildern - Ein tonnenschwerer Baukran ist am Samstag in Ostfildern (Landkreis Esslingen) auf ein Firmendach gekippt. Laut Polizei wollte der 51-jährige Baukranführer eine Klimaanlage vom Dach eines Gebäudes heben, als der Kran umkippte und mit dem Kranarm voraus in ein Firmendach stürzte.

Es befanden sich glücklicherweise keine Mitarbeiter im Firmengebäude. Auch der Kranführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.