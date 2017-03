Ostereierallee im Blühenden Barock Erst 1150 neue Eier: die Ostereierallee braucht Nachschub

Von sada 29. März 2017 - 07:21 Uhr

Bei der großen Eier-Malaktion der Strohwelten können alle am Wochenende für mehr bunte Hingucker und damit für mehr Spendengelder sorgen.





8 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Der Winter ist vorbei, die Welt wird wieder bunt. Besonders farbenfroh geht es im Blühenden Barock zu. Denn hier strahlen mehr als 10 000 Eier in allen Farben von der laut Veranstalter längsten Ostereierallee Deutschlands. In der neuen Saison sind bisher aber nur 1150 neue Eier gespendet worden. Die meisten Stücke stammen aus früheren Aktionen, die Ostereierallee gibt es seit 2014. Dabei steht jedes Ei für eine kleine Spende. Die Veranstalter der Strohwelten-Ausstellung unterstützen damit die Aktionen Helferherz in Ludwigsburg und die SWR-Herzenssache. Pro Ei gehen 50 Cent an die Hilfsaktionen. So kann ein Betrag von bis zu 5000 Euro zusammenkommen.

Mehr zum Thema

Eier mitbringen oder vor Ort kaufen

Damit noch mehr schillernde Stücke dazu kommen, kann jeder seine eigenen ausgeblasenen Eier mit Aufhänger bis Sonntag, 2. April, mitbringen. Außerdem beginnen die Strohwelten am Wochenende eine Malaktion: Von 10 bis 17 Uhr können Besucher am Samstag und am Sonntag Eier bepinseln – und zwar mitgebrachte oder vor Ort für 30 Cent gekaufte. Wem sein bemaltes Ei besonders ans Herz gewachsen ist, darf es aber auch mit nach Hause nehmen. „Nach dem letzten Pinselstrich zählen wir zusammen“, sagt Stefan Hinner, Mitorganisator der Strohwelten. Bis zum 23. April ist die Ostereierallee zu bestaunen. (sada) Foto: factum/Granville