Osteoporose Bewegung schützt die Knochen

Von Michael Brendler 13. November 2016 - 10:00 Uhr

Selbst im hohen Alter werden durch Bewegung die Muskeln gestärkt, Koordination und Geschicklichkeit verbessert.Foto: dpa

Mit einer Bettruhestudie versuchen Wissenschaftler des Deutschen Luft- und Raumfahrzentrums herauszufinden, warum Knochen im All an Substanz verlieren. Ihre Erkenntnisse könnten auch Menschen auf der Erde helfen.

Köln - Eine Weltraumreise auf Erden zu simulieren ist ein ehrgeiziges Projekt – vor allem, wenn der Flug gleich mehrere Monate dauern soll. Zum Glück für die Wissenschaft kann man zumindest dem Körper manche Belastungen einer Mars-Mission mit einem ganz einfachen Trick vorgaukeln: Man legt die Probanden ins Bett. Essen, Waschen, Toilettengang – 60 Tage lang müssen die zwölf jungen Männer, die sich dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln-Wahn für diese Bettruhestudie zur Verfügung gestellt haben, alles Lebensnotwendige im Liegen verrichten.

In der Horizontalen, so die Theorie, zerrt die Schwerkraft nicht mehr in der gewohnten Richtung an Knochen und Gelenken. Bei unangenehmen sechs Grad Kopftieflage – das Kippen des Betts ist ebenfalls Pflicht – fließt das Blut, das sich vorher in den Beinen staute, Richtung Kopf und lässt das Gesicht anschwellen. Wenn die Versuchspersonen diese Tortur hinter sich haben, so erzählt die DLR-Mitarbeiterin Friederike Wütscher, macht ihr Kreislauf den aufrechten Gang zunächst gar nicht mehr mit.

Knochen und Muskeln wird das lange Liegen ebenfalls zu viel. Fast zweihundert Gramm wird das etwa neun Kilogramm schwere Skelett der jungen Männer am Ende weniger wiegen. Vor allem dieses Phänomen macht die Bettruhestudie so interessant, denn gerade der Knochenverlust ist für die Raumfahrt ein noch ungelöstes Problem. Ein Viertel seiner Substanz verliert das Skelett einiger Astronauten an manchen Stellen. Selbst zwei Stunden Laufbandtraining am Tag können den Verlust nicht stoppen.

Ab dem 30. Lebensjahr geht es mit dem Skelett bergab

Rund 550 Menschen haben es bisher in die Umlaufbahn geschafft. Die Forschung Jörn Rittwegers, des Leiters der Abteilung für Weltraumphysiologie des Zentrums, soll aber nicht nur ihren Nachfolgern helfen. Auch bei den siebeneinhalb Milliarden Artgenossen am Boden geht es mit dem Skelett ab dem 30. Lebensjahr bergab. Im Schnitt ein Prozent verliert der Knochen alle zwölf Monate an Substanz. Sechs Millionen Deutsche gelten als akut frakturgefährdet – bei ihnen ist der Prozess besonders weit vorangeschritten . Mit Bewegungsprogrammen, so hoffen Rittweger und Kollegen, könnte sich ihre Osteoporose zumindest bremsen lassen.

Was das Therapeutikum Sport gerade bei dieser Krankheit interessant macht: Der menschliche Knochen reagiert nicht nur auf Bettruhe und Entlastung sensibel; er ist auch umgekehrt sehr empfindlich, wenn man ihm etwas abverlangt. Tennisspieler, berichtet Rittweger, haben auf der Schlaghandseite bis zu doppelt so starke Oberarmknochen wie Menschen, die diese nicht trainieren. Denn auch im Erwachsenenalter ist das Skelett ständig im Werden – alle sechs Jahre baut es sich einmal ab und wieder auf. Der permanente Umbau erlaubt es dem Körper zum einen, das Skelett in Hungerzeiten als kostbares Kalziumreservoir zu nutzen. Gleichzeitig kann er das Geflecht der Knochenbälkchen und die Knochenwände auf diese Weise jederzeit umbauen, damit sie neuen Belastungen gewachsen sind.

Besonders sensibel, so dachte man zumindest bislang, reagiert das Skelett auf wiederholte Aufprall-, sogenannte Impact-Ereignisse. Als Non-Plus-Ultra der Osteoporose-Prävention galten deshalb alle Bewegungen, die regelmäßig mit Kraft auf den Boden drücken: Laufen, Walken und Sprung-Sportarten wie etwa Volleyball.