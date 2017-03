Ostalbkreis Zwei Menschen bei Frontalcrash schwer verletzt

Von red 07. März 2017 - 22:06 Uhr

Schlimmer Unfall: Bei einem Frontalcrash im Ostalbkreis erleiden zwei Menschen schwere Verletzungen. Ein Schäferhund im Kofferraum des Unfallverursachers wurde ebenfalls schwer verletzt.





Böbingen an der Rems - Bei einem Unfall in Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Fahrer eines VW Touran am Dienstagabend trotz Gegenverkehrs einen unbeteiligten Wagen und prallte gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Autos. Der VW-Fahrer war auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs.

Anschließend stieß er frontal mit einem weiteren entgegenkommenden VW Touran eines 68-Jährigen Fahrers zusammen. Dessen Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Leitplanke gedrückt. Beide Fahrer wurden bei der Kollision schwer verletzt. Ein Schäferhund im Kofferraum des Verursachers wurde ebenfalls schwer verletzt und von der Feuerwehr in eine Tierklinik gebracht.

Die Feuerwehr Böbingen war mit 25 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt.