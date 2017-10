Ostalbkreis Pannenhelfer wird von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Von red 18. Oktober 2017 - 09:03 Uhr

Im Ostalbkreis kam es zu einem tragischen Unfall. Foto: dpa/Symbolbild

Als ein 66 Jahre alter Mann seinem Kollegen bei einer Autopanne helfen will, prallt ein Lkw in die Unfallstelle und erfasst den Pannenhelfer.

Ellwangen - Ein 66-jähriger Mann ist in der Nacht zum Mittwoch ums Leben gekommen, als er einem Firmenkollegen zu Hilfe gekommen war, der auf der Autobahn mit einer Panne liegen geblieben war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Ostalbkreis gegen 3.45 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen. Dort war ein 44 Jahre alter Lastzugfahrer in Richtung Ulm unterwegs, als ihm am Anhänger ein Reifen platzte. Er fuhr auf den Standstreifen und verständigte zwei Kollegen, die ihm helfen sollten.

Der Jüngere der beiden lag unter dem Lkw, um ihm zu reparieren, als ein nachfolgender Lkw in die Pannenstelle prallte. Wie die Polizei später feststellte, war der 61 Jahre alte Fahrer dieses Sattelzuges kurz vor der Pannenstelle nach rechts auf den Pannenstreifen abgekommen. Er erfasste dabei den älteren der beiden Pannenhelfer, einen 66 Jahre alten Firmenangehörigen, der dabei tödlich verletzt wurde. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Der jüngere Pannenhelfer erlitt einen Schock.

Die Strecke in Richtung Süden war ab diesem Zeitpunkt voll gesperrt. An der Ausfahrt Fichtenau/Dinkelsbühl wurde der Verkehr auf die Umleitungsstrecke ausgeleitet, auf der sich in der Folge durch den morgendlichen Berufsverkehr und einen Folgeunfall teilweise beträchtliche Verkehrsprobleme ergaben.