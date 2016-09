Ostalbkreis Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Von red/dpa 12. September 2016 - 09:53 Uhr

Ein Unfall bei Westhausen endete am Sonntag tödlich (Symbolbild).Foto: dpa

Zu einem tödlichen Motorradunfall ist es am Sonntag auf der Bundesstraße 29 bei Westhausen gekommen.

Westhausen - Ein 53-Jähriger ist in Westhausen (Ostalbkreis) bei einem Unfall mit einem Motorrad gestorben. Der Mann war Augenzeugen zufolge auf der Bundesstraße 29 Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Er prallte am Sonntag mit seinem Motorrad gegen entgegenkommende Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 53-Jährige schwer und starb noch an der Unfallstelle. Die B29 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.