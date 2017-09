Ostalbkreis Frau aus brennendem Haus gerettet

Von red 07. September 2017 - 08:18 Uhr

In der Nacht bricht in einem Haus in Schwäbisch Gmünd ein Feuer aus. Die Bewohnerin muss aus den Flammen gerettet werden.





Schwäbisch Gmünd - In einem Teilort von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat in der Nacht ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettete eine 51-Jährige aus dem brennenden Gebäude.

Wie die Polizei berichtet, ging kurz nach zwei Uhr der erste Brandalarm bei der Rettungsleitstelle ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand das eineinhalbstöckige Gebäude in Weiler in den Bergen, einem Teilort von Schwäbisch Gmünd, bereits im Vollbrand. Die 51 Jahre alte Bewohnerin wurde aus dem brennenden Haus gerettet und kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Feuerwehrmann verletzt

Bei der Rettungsaktion zog sich auch einer der Feuerwehrmänner eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde ebenfalls zur stationären Behandlung im Krankenhaus aufgenommen.

Kurz nach drei Uhr war der Brand gelöscht. Am Gebäude entstand wohl Totalschaden, der auf rund 80000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.