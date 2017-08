Osmanen gegen Bahoz in Ludwigsburg Bandenmitglied vor Gericht

Die Polizei sichert das Gerichtsgebäude in Ludwigsburg. Foto: privat

Der Konflikt zwischen den Osmanen und der Bahoz-Bande ist schon mehrfach eskaliert, auch in Ludwigsburg. An diesem Donnerstag beginnt vor dem Amtsgericht ein weiterer Prozess – unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen.

Ludwigsburg - Der Konflikt zwischen dem türkischen Boxclub Osmanen Germania BC und der kurdischen Bahoz-Bande hat in Ludwigsburg in den vergangenen Monaten für viel Aufsehengesorgt – an diesem Donnerstag beginnt vor dem Amtsgericht ein weiterer Prozess. Zwei Angeklagte wurden wegen einer brutalen Schlägerei in einer privaten Wohnung bereits verurteilt, nun beginnt das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten. Die Polizei rechnet mit dem üblichen Aufmarsch der Anhänger beider Seiten und sichert den Prozess mit viel Personal ab. Zehn Zeugen sind geladen. Spannend bleibt die Frage, ob wie beim vorigen Prozess der Täter gesteht oder ob er schweigt, wie mancher Beteiligter in dem seit zwei Jahren schwelenden Konflikt.