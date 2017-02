Ortskern in Hemmingen Neue Pläne für die Volksbank-Filiale

Von Berkan Çakır 03. Februar 2017 - 10:00 Uhr

Die zwei oberen Geschosse der Volksbank-Filiale in der Hemminger Ortsmitte sollen unter anderem zu Wohnflächen umgestaltet werden.Foto: factum/Bach

In dem Gebäude an der Hauptstraße sollen gewerbliche Räume und Wohnflächen entstehen. Die Bank könnte provisorisch in einen Container ausweichen.

Hemmingen - Der Hemminger Ortskern soll aufgepeppt werden. Den ersten Schritt dazu macht die Ludwigsburger Volksbank, die bereits im Gemeindeblatt darauf hinwies, dass die Filiale an der Hauptstraße neu gestaltet werden soll. Sie entspreche „kaum mehr den Anforderungen heutiger Bankfilialen“, ließ der Bankvorstand in der Mitteilung verkünden.

Nach intensiver Suche habe man sich für die Baugesellschaft Bietigheimer Wohnbau entschieden, die den Standort im vergangenen Dezember aufgekauft hat und nun ein erstes Baukonzept entwickelt. Die Bankfiliale ist seither offiziell nur noch als Mieter im Erdgeschoss. Die oberen zwei Stockwerke, die seit Jahren leer stehen, sollen nun vom Erdgeschoss getrennt werden und könnten in Zukunft als gewerbliche Räume und Wohnflächen dienen. Außerdem ist neben dem Gebäude eine Tagespflege geplant, die mit 25 seniorengerechten Wohnungen ausgestattet werden soll.

Die oberen zwei Stockwerke standen leer

„In den letzten Jahren haben sich die Gewohnheiten unserer Kunden verändert“, erklärt Bernd Weisheit, Pressesprecher der Ludwigsburger Volksbank. Viele Bankgeschäfte können Kunden heute am Computer oder per Smartphone abwickeln. Das habe sich, was den direkten Kontakt zwischen Kunde und Berater angeht, generell auf alle Banken ausgewirkt, sagt Weisheit. „Es kommen spürbar weniger Leute in die Filialen.“

Gerade die oberen zwei Stockwerke seien nach der Fusion der einstmals eigenständigen Bank mit der Volksbank Ludwigsburg nicht mehr nötig gewesen. „Es gab nach dem Zusammenschluss keinen Vorstand mehr vor Ort. Viele Büroräume standen leer“, sagt Weisheit. Ein Umgestaltung des Gebäudes sei lange überfällig.

Gerade in dem Gebiet um die Volksbank-Filiale sieht die Gemeinde großes Potenzial. Momentan wird an einer Änderung des Bebauungsplans für den Bereich gearbeitet, der auf der Nordseite von der Kronenstraße und auf der Südseite von der Hauptstraße begrenzt wird. Neben der Bank stehen mehrere Wohngebäude auf dieser Fläche. Laut Ortsbaumeister Josef Lang stammt der ursprüngliche Plan aus dem Jahr 1979 – er sei nicht mehr zeitgemäß. Die Gemeinde plane, das Gebiet städtebaulich neu zu ordnen.

Im Sommer 2018 soll mit der Umgestaltung begonnen werden

Die Hemminger Gemeinderatsmitglieder haben am Dienstag einstimmig eine sogenannte Veränderungssperre beschlossen, die für ein Jahr gilt. Damit friert die Gemeinde den Status quo auf dem Gebiet ein; ohne die Erlaubnis des Rathauses dürfen keine bautechnischen Änderungen vorgenommen werden – das gilt auch für die Bietigheimer Wohnbau. „Für uns ist die Veränderungssperre ein wichtiges Instrument. Alle Bauvorhaben in diesem Gebiet dürfen nun nur im Konsens mit uns realisiert werden“, sagt Lang,. Der Ortsbaumeister erhofft sich dadurch mehr Planungssicherheit für die Kommune.

Im Sommer 2018 soll mit der Umgestaltung der Volksbank-Filiale begonnen werden. Ob die Bankgeschäfte während der Bauzeit im Gebäude weiterlaufen werden, sei nicht sicher, sagt Weisheit. „Vielleicht müssen wir provisorisch in einen Container ausweichen.“