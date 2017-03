Optische Täuschung Diese Erdbeeren sind nicht rot

Von ps 01. März 2017 - 11:01 Uhr

Ein Foto von einem Erdbeertörtchen taucht überall im Netz auf. Die Erdbeeren erscheinen rot, obwohl das Foto keine roten Farbpixel enthält. Dahinter steckt eine besondere Eigenschaft des menschlichen Gehirns, die schon früher für Verwirrung sorgte.

Stuttgart - Ein Foto von einem Erdbeertörtchen findet sich gerade in den sozialen Netzwerken. Die Erdbeeren scheinen eine normale rote Farbe zu haben, aber eigentlich sind sie gar nicht rot. Es handelt sich um eine optische Täuschung.

Der Psychologie-Professor Akiyoshi Kitaoka aus Japan veröffentlichte das Foto auf Twitter. Er hat sich darauf spezialisiert, optische Täuschungen zu kreieren.

Das Bild vom Erdbeertörtchen hat keine roten Pixel. Wie dieser Tweet zeigt:

@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt