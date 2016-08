Oppenweiler Peugeot brennt komplett aus

Von red 31. August 2016 - 10:10 Uhr

Momentan ist die Hauptstraße in Oppenweiler gesperrt. Der Grund dafür: Am Morgen ist ein Peugeot in Brand geraten. Die Ursache ist bislang unklar.





Oppenweiler - Wegen eines Autobrands am Mittwochmorgen ist die Hauptstraße in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) derzeit gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Peugeot gegen 7.30 Uhr während der Fahrt auf der Hauptstraße in Richtung Backnang Feuer gefangen. Um das Fahrzeug löschen zu können, hat die örtliche Feuerwehr die Fahrbahn gesperrt.

Der Peugeot scheint komplett ausgebrannt zu sein. Bislang ist die Brandursache nicht bekannt, es ist jedoch von einem technischen Defekt im Motorraum auszugehen.

Im Berufsverkehr ist derzeit noch immer mit Behinderungen und Staus zu rechnen.