Open Air auf dem Flugfeld in Böblingen Beim Holi Festival fliegen die Farben

Von Kathrin Haasis 15. Juli 2017 - 21:56 Uhr

Nach einem Jahr Pause ist die Veranstaltung, bei der das Publikum mit Farbbeuteln um sich wirft, wieder auf das Flugfeld zurückgekehrt. Das Wetter hat dieses Mal mitgespielt.





Böblingen - Das Holi-Festival ist nach einem Jahr Pause wieder auf das Flugfeld zurückkehrt. Auf dem Festplatz hat das Open Air bald Tradition. Nur im vergangenen Jahr ließen die Veranstalter die Party ausfallen – wegen des schlechten Wetters im Juli. Ihre Gäste schickten sie stattdessen nach Kornwestheim. Dieses Jahr hat Petrus mitgespielt und die Party konnte steigen. Bei dem farbenfrohen Spektakel legen DJs auf einer großen Bühne Musik auf, es gibt Vortänzerinnen und Showacts sowie einen Entertainer. Für die beste Stimmung sorgen allerdings die Beutel mit Farbenpartikel, die das Publikum über sich niederregnen lässt.

Die Sause ist vom Frühlingsfest in Indien und Nepal abgeschaut: Um den Frühlingsanfang zu markieren, den Sieg des Guten über das Böse zu feiern und die Ernte, bespritzen sich die Menschen mit Wasser und bewerfen sich mit bunter Farbe. Das hinduistische Fest wurde mittlerweile kommerzialisiert, in Deutschland finden in diesem Jahr allein 50 solcher Festivals statt.