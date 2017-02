Oops she did it again Britney Spears zeigt sich oben ohne auf Instagram

Von red 20. Februar 2017 - 12:25 Uhr

Die 35-jährige Sängerin Britney Spears zeigt sich musikalisch und optisch wieder in Topform. Was man auch bei Instagram gut verfolgen kann.Foto: AP

Sängerin Britney Spears feiert derzeit ihr musikalisches Comeback in Las Vegas und ist auch optisch wieder in Topform. Das beweist auch ihr neuester Instagram-Post. Darauf zeigt sich der Popstar Oben ohne.

Stuttgart - Mit verführerischem Blick, einem Arm vor der Brust und in angesagter Sepia-Optik präsentiert sich Britney Spears in ihrem neuesten Post Oben ohne auf Instagram.

Zehn Jahre und vier Tage ist es her, dass sich der Popstar den Kopf kahl rasierte und die ganze Welt den Nervenzusammenbruch mitbekam. Negativ-Schlagzeilen, Aufenthalte in Entzugskliniken, Sorgerechtstreits und jede Menge unvorteilhafte Bilder dominierten anschließend das Leben der Sängerin.

Heute läuft die musikalische Karriere der 35-Jährigen wieder und auch optisch präsentiert sie sich wieder in Topform, wie dieses Bild beweist:

Schon mehr als 250.000 Nutzern der Plattform Instagram gefällt das freizügige Bild der zweifachen Mama, dass auf ästhetische Art viel nackte Haut zeigt.

Durch dick und dünn

Jahrelang kämpfte die Blondine mit dem Jo-Jo-Effekt. Bilder zeigten die 35-Jährige nach einer Diät wieder mit zugenommenem Gewicht. In den letzten Monaten bewies Spears auf ihrem Instagram-Account, dass diese Zeiten nun scheinbar endgültig hinter ihr liegen. Glücklich posiert die Sängerin am Strand und zeigt ihren schlanken, durchtrainierten Körper. Von einer Jacht in Hawaii sendete die Blondine sexy Urlaubsgrüße und ließ auch dort die Hüllen fallen: