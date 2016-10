Oldtimer-Treffen in Ludwigsburg Mehr als 1000 Boliden aus einer anderen Zeit

Von red 16. Oktober 2016 - 17:36 Uhr

Zum großen Abschluss der Oldtimer-Saison sind am Sonntag in Ludwigsburg auf dem Breuninger-Land-Parkplatz mehr als 1000 Autos und Liebhaber derselbigen zusammengekommen.





Ludwigsburg - Mehr als 1000 Oldtimer kamen am Sonntag zum großen Oldtimer-Treffen in Ludwigsburg zusammen und zeigten ihre zum Teil ausgefallenen, vor allem aber hochwertigen Karossen und begeisterten so das Publikum.

Auf dem Parkplatz des Breuninger Landes gab es Oldtimer zu bestaunen, die bis zum Jahr 1986 gebaut worden waren.

Zeitgleich gab es auch beim Hofmeister Gelände in Sindelfingen einen Saisonabschluss, viele trafen sich später zum gemeinsamen Oldtimer-Treff.