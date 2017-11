Österreich Postzustellerin nutzt Rettungsgasse für Wendemanöver

Von red 28. November 2017 - 16:16 Uhr

In Österreich hat eine Postzustellerin eine Rettungsgasse zum Wenden missbraucht (Symbolbild). Foto: dpa

Eine Postzustellerin ist einer Rettungsgasse in Österreich als Geisterfahrerin unterwegs gewesen. Ein LKW-Fahrer filmte das Wendemanöver.

Salzburg - Die Fahrerin eines Postautos hat auf einer Autobahn in Österreich eine Rettungsgasse zum Wenden genutzt. Wie der ORF und andere österreichische Medien berichten, belegt das private Video eines LKW-Fahrers die Geisterfahrt der Frau.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Dort staute sich der Verkehr, woraufhin die Fahrzeuge eine Rettungsgasse bildeten. Die Fahrerin des Postautos wendete darin und fuhr dann in der Rettungsgasse gegen die Fahrtrichtung – vermutlich wollte sie die Ausfahrt Pfarrwerfen erreichen.

Laut ORF muss die Postzustellerin nun mit Konsequenzen rechnen – sowohl von Seiten ihres Arbeitgebers als auch durch die Polizei.