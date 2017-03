Österreich Hund aus Versehen im Trockner getötet

Von red/dpa 24. März 2017 - 17:07 Uhr

In Österrich hat eine Frau einen Hund aus Versehen in den Wäschetrockner gesteckt (Symbolbild).Foto: dpa

Wohl aus Versehen hat eine Frau einen Hund in den Trockner gesteckt – und die Tat dann auf die Nachbarn geschoben. Für das Tier ging die Sache indes schlimm aus.

Gratkorn - Eine Frau hat den Hund ihres Sohnes unabsichtlich im Wäschetrockner getötet und danach die Tat auf Nachbarn geschoben.

Nach tagelangen Ermittlungen konnte die steirische Polizei in Gratkorn in der Nähe von Graz den Hergang nun aufklären. Die Frau zeigte sich geständig, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die 49-Jährige hatte das Tier selbst in die Maschine gesteckt, als sie zwei Hundedecken trocknen wollte. Um das Versehen nicht erklären zu müssen, stellte sie eine Anzeige bei der Polizei.

Jemand aus der Nachbarschaft habe den toten Vierbeiner vor ihrer Eingangstür in einem Mehrparteienhaus abgelegt. Zusätzlich dazu habe ein Zettel mit den Worten „Noch warm und wäschetrocknerfest“ im Briefkasten gelegen. Doch die Frau verstrickte sich immer mehr in ihren Aussagen. Wie ihr Sohn reagierte, blieb zunächst unklar.