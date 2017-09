Öhringen im Hohenlohekreis Polizei rettet verletzten Hund

Von red/dja 07. September 2017 - 11:49 Uhr

Die Polizei hat den verletzten Hund zum Tierarzt gebracht. Foto: Bundespolizeirevier Heilbronn

Ein Lokführer bemerkt am Donnerstagmorgen einen Hund, der offenbar verletzt neben den Gleisen in Öhringen (Hohenlohekreis) liegt. Er alarmiert die Polizei.

Öhringen - Zu einem besonderen Einsatz ist die Bundespolizei Heilbronn am Donnerstagmorgen gerufen worden: Ein Lokführer bemerkte den Terrier-Mischling, der neben den Gleisen, kurz nach der Ausfahrt aus der AVG-Abstellanlage in Cappel (Öhringen) in Richtung Waldenburg, lag.

Terrier-Mischling war ausgerissen

Der Hund hatte Verletzungen am Hinterlauf. Die Bundespolizisten brachten ihn zu einem Tierarzt, außerdem kümmerte sich der Tierschutzverein Öhringen um den Mischling. Die Besitzer des Hundes wurden aufgrund einer Tierkennzeichnung ermittelt und informiert.

Woher seine Verletzungen stammen, ist unbekannt. Der etwa elf bis zwölf Jahre alte Terrier-Mischling war am Mittwochmittag seinen Besitzern ausgerissen.