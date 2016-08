Problem S-Bahn wegen S21 Kein Halt in Feuerbach

Von Philipp Obergassner 26. August 2016 - 16:14 Uhr

S-Bahn-Pendler der Linien S4, S5 sowie S6 und S60 müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen.Foto: dpa

Von Samstag, 27. August, an fahren S4 und S5 nur noch im Halbstundentakt. Außerdem halten die S-Bahnen bis Mitte September nicht mehr in Feuerbach. Der Grund sind Baumaßnahmen für Stuttgart 21.

Kreis Ludwigsburg - Bahn-Pendler aus dem Kreis Ludwigsburg müssen sich von diesem Samstag an auf Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr einstellen. So fahren die Linien S4 und S5 nur noch im Halbstundentakt. Außerdem entfällt der Halt in Feuerbach. Das gilt auch für die Nachtlinie der S6. Außerdem fahren die Linien S6 und S60 nur zwischen Böblingen, Weil der Stadt und Zuffenhausen. Pendler müssen dort auf die S4 oder S5 umsteigen, wenn sie nach Stuttgart wollen. Als Entlastung verkehrt zusätzlich von Montag, 29. August, bis Donnerstag, 1. September, ein Ersatzbus zwischen Leonberg Bahnhof und Stuttgart-Universität im Halbstundentakt. Der Bus hält in Leonberg (ZOB, Halteplatz und Golfplatz) und in Stuttgart-Vaihingen (Universität/Schleife).

Zwischen Zuffenhausen und Feuerbach fahren ebenfalls Ersatzbusse. Diese halten in Zuffenhausen am zentralen Omnibusbahnhof und in Feuerbach am Bahnhof. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Diese Änderungen gelten bis zum Donnerstag, 1. September, und dann noch einmal von Samstag, 10. September, von 1.20 Uhr an bis zum Montag, 12. September, bis 4.50 Uhr.

Hintergrund der Einschränkungen ist das Großprojekt Stuttgart 21: Die Bahn verlegt das stadtauswärts führende Gleis der S-Bahn an die gegenüberliegende Bahnsteigseite. Die bestehenden Gleise werden künftig von Zügen für die Strecke von Stuttgart nach Ulm genutzt. Wegen der Arbeiten stehen zeitweilig nur zwei statt vier Streckengleise zwischen Zuffenhausen und dem Nordbahnhof zur Verfügung.

Wegen der Baustelle müssen auch einige Züge des Fern- und Regionalverkehrs umgeleitet werden oder sie fallen ganz aus, wie beispielsweise Züge der Interregio-Expresslinie von Stuttgart nach Pforzheim. Eine Übersicht über die Änderungen gibt es auch online unter www.bahn.de/persoenlicherfahrplan oder unter der Rufnummer 07 11/ 20 92 70 87.