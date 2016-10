Öffentliche Verkehrsmittel Stadtbahn-Chaos in Stuttgart

Von red 19. Oktober 2016 - 20:00 Uhr

Am Mittwoch ist es im Stadt- und S-Bahnverkehr rund um Stuttgart aufgrund mehrerer Störungen zu großem Chaos gekommen.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Mittwoch ist es in Stuttgart zu größeren Behinderungen im Stadtbahn- und S-Bahn-Verkehr gekommen. Zum Feierabend hin haben sich Fahrten teilweise bis zu 25 Minuten verzögert.

Stuttgart - Am Mittwoch haben gleich mehrere Störungen für größeres Chaos im Stadtbahn- und S-Bahn-Verkehr gesorgt. Bereits am Mittag sorgte eine Signalstörung am Hauptbahnhof auf den Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12 und U15 für Verspätungen. Der Grund: Das Stellwerk zwischen Charlottenplatz und Stadtbibliothek war laut VVS ausgefallen. Fahrtausfälle sowie Verspätungen von bis zu 30 Minuten waren die Folge. Später kam noch eine S-Bahn-Störung hinzu: Diese betraf die Linie S1. Verspätungen zwischen Böblingen und Herrenberg waren hierbei die Folge.

Gegen 17.30 Uhr wurde diese Störung behoben. Zu Verspätungen kam es dennoch weiterhin. Rund eine Stunde später war laut VVS dann die Stellwerkstörung behoben, auch hier kam es jedoch weiterhin zu Verspätungen. So dauerte gegen 19 Uhr etwa eine Fahrt mit der Stadtbahn von Möhringen zum Olgaeck 25 statt planmäßigen zwölf Minuten. Wartezeiten auf die Stadtbahnen betrugen am Abend zwischen zehn und 15 Minuten.

