Ochsenwang im Kreis Esslingen Denkmalgeschützter Schafstall steht in Flammen

Von red 08. November 2017 - 08:02 Uhr

Ein mehr als 300 Jahre alter, denkmalgeschützter Schafstall ist in Ochsenwang im Kreis Esslingen in der Nacht zum Mittwoch Opfer der Flammen geworden. Die Feuerwehr befindet sich noch vor Ort.





13 Bilder ansehen

Ochsenwang - Ein mehr als 300 Jahre alter denkmalgeschützter Schafstall in Ochsenwang (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Mittwoch abgebrannt. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 3.50 Uhr zu dem Feuer in dem Schafstall, der zur Ziegelhütte, einer Jugendhilfeeinrichtung am Randecker Maar in Ochsenwang-Bissingen gehört.

Die Feuerwehr ist mit elf Fahrzeugen und 55 Mann vor Ort, die dafür sorgen, dass der Brand nicht auf andere Gebäude übergreift. Lediglich ein Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. In dem frisch renovierten Schafstall waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere, verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.