OB Palmer postet Klobilder Unisex-Klo kommt in Tübingen gut an

Von kek 07. Februar 2017 - 14:46 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer postet gerne Provokantes. Auf Facebook lobt er die Transgender-Toilette.Foto: dpa

Die Stadtverwaltung Tübingen hat eine geschlechtsneutrale Toilette eingerichtet. Oberbürgermeister Boris Palmer lobt die fortschrittliche Lösung und postet Schnappschüsse.

Tübingen - In New York ist zu Jahresbeginn die Pflicht für Unisex-Toiletten in öffentlichen Räumen eingeführt worden. Auch die Grünen in Berlin würden gerne die Behörden damit ausstatten. Tübingen ist da schon einen Schritt weiter, in der Universitätsstadt wird die geschlechterneutrale Toilette bereits bestens angenommen. Weil das Technische Rathaus umgebaut wird, hat die Stadtverwaltung ein Bürogebäude angemietet und auf Vorschlag der Mitarbeiter eine Toilette für alle ausgewiesen. „Das war eine pragmatische Lösung, weil die Mitarbeiter sich den Weg in eine andere Etage sparen“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Auf Facebook postet der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer Schnappschüsse des Klos und lobt die „fortschrittliche Stadtverwaltung“, die eine kostengünstige Lösung realisiert habe. Vor allem in den USA ist viel über die Einführung von Transgender-Toiletten debattiert worden. „Transgender“ bezeichnet Menschen, deren körperliches Geschlecht nicht mit ihrem gefühlten übereinstimmt – viele von ihnen fühlen sich im falschen Körper.