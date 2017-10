Nürtingen Schwerer Unfall mit drei Verletzten

Nürtingen - Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 27 000 Euro - so lautet die Bilanz eines heftigen Auffahrunfalls am Dienstagmorgen in der Neuffener Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen). Laut der Polizei war ein 43 Jahre alter Mann gegen 7.45 Uhr am Steuer seines Mercedes Vito auf dem Weg von Frickenhausen nach Nürtingen. Im morgendlichen Berufsverkehr hatte er zu spät bemerkt, dass die Fahrzeugkolonne vor ihm zum Stehen gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann offenbar ungebremst auf die Yamaha einer 20-jährigen Motorradfahrerin auf. Deren Maschine wurde ins Heck eines Peugeot und dieser wiederum noch auf einen Mercedes geschoben. Die Bikerin hatte Glück, da sie nicht zwischen den beiden Autos eingeklemmt wurde. Dennoch trug sie Verletzungen davon, die eine weitergehende Untersuchung und Behandlung in einer Klinik erforderlich machten.

Leichte Verletzungen zogen sich auch der Unfallverursacher und die 28 Jahre alte Fahrerin des Peugeot zu. Sowohl die Yamaha als auch der Mercedes Vito waren nicht mehr fahrtauglich. Zeitweise wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt.