Nürtingen Nach Diebstahl Widerstand gegen Polizei geleistet

Von kaw 10. August 2017 - 17:00 Uhr

Die Männer leisteten bei ihrer Festnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten. Foto: dpa

Zwei Asylbewerber werden in Nürtingen bei einem Diebstahl ertappt. Als die Polizei eintrifft, leisten die polizeibekannten Männer heftigen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten.

Nürtingen - Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei 26 und 28 Jahre alte Asylbewerber.

Mehr zum Thema

Die Verdächtigen waren am Mittwochabend von einem Mitarbeiter eines Kaufhauses in Nürtingen (Kreis Esslingen) beobachtet worden, wie sie kleinere Elektroartikel in ihren Hosen versteckt hatten. Als sie den Markt verlassen wollten, wurden sie von mehreren Mitarbeitern aufgefordert, die Waren herauszugeben. Die beiden erkennbar Angetrunkenen reagierten sofort aggressiv und versuchten zu flüchten. Als sie festgehalten wurden, setzten sie sich mit Faustschlägen zur Wehr, wodurch einer der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Auch der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gelang es nur mit Mühe, die sich heftig wehrenden Männer festzunehmen und ihnen Handschellen anzulegen.

Einschlägig polizeibekannt

Die Männer wurden zur Dienststelle gebracht, wo es zu weiteren Widerstandshandlungen kam. Dort wurde das Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro sichergestellt. Die beiden Männer wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, der zwei Haftbefehle erließ. Die Beschuldigten sitzen inzwischen in einem Untersuchungsgefängnis.